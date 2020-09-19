Главный тренер «Шальке» отреагировал на поражение со счётом 0:8 в матче с «Баварией»

Главный тренер «Шальке-04» Давид Вагнер прокомментировал поражение в матче первого тура немецкой Бундеслиги с «Баварией» со счётом 0:8. Голы за мюнхенскую «Баварию» забили Леон Горецка, Томас Мюллер, Лерой Зане, Джамал Мусиала, Роберт Левандовски, реализовавший пенальти, и Серж Гнабри, оформивший хет-трик в этой встрече.
«Это была плохая игра. «Бавария» была в невероятно хорошей форме. Сейчас они, возможно, самая сильная команда мира. Сегодня они это показали. Мы должны встряхнуться и показать реакцию», — приводит слова Вагнера официальный сайт «Баварии».
«Бавария» стала чемпионом Германии по итогам сезона-2019/2020, набрав 82 очка в 34 встречах.«Бавария» также стала обладателем Кубка Германии и выиграла Лигу чемпионов, со счётом 1:0 обыграв в финале турнира «Пари Сен-Жермен».
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