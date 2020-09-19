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Смолов ответил на вопрос, готов ли он исполнить пенальти в матче за сборную России

Смолов ответил на вопрос, готов ли он исполнить пенальти в матче за сборную России
Футбол / Сборная России 0

Нападающий «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов ответил на вопрос, готов ли он исполнить пенальти за национальную команду в серии 11-метровых.

«Да, я готов подойти к точке. Я к ней уже подходил после чемпионата мира и не забивал даже, но в целом готов. Надо потренироваться побольше. Считаю, у каждого есть право промахнуться. Если нужно будет, подойду и пробью», – сказал нападающий в видео YouTube-канала сборной России по футболу.

Напомним, в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года с Хорватией (2:2, 3:4 по пен.) Смолову не удалось реализовать пенальти в серии 11-метровых. Промах допустил и Марио Фернандес. Благодаря этому сборной России не удалось выйти в полуфинал мирового первенства.

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