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Жена Семака: думала, что умру этой ночью

Жена Семака: думала, что умру этой ночью
Футбол / РПЛ 0

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, в своём «инстаграме» рассказала об отравлении супом.

«Думала, что умру этой ночью. Всё случилось неожиданно. Вечером заказала доставку еды из азиатского ресторана, суп с водорослями и кунжутом на крепком грибном бульоне. Съела и почувствовала, как земля уходит из-под ног. Дома кроме меня и детей никого не было. Сергей с командой улетел в Екатеринбург. Добравшись до кровати, открыв окно, пыталась отчаянно соображать, что происходит.

Первая версия заставила вспомнить случай с Алексеем Навальным. И хоть умом понимала, что фигура моя для политических и прочих диверсий ничтожна мала, живое воображение внушало: по дороге из кухни до пункта назначения суп в бумажном контейнере следовал без охраны. Возможно, моим палачом мог стать курьер в момент обострения психического заболевания или уволенный в тот день официант, в беспамятстве сыпанувший в блюдо стрихнин.

Вторая версия сводилась к отравлению грибами. Всего один ядовитый вид в корзине — и ты рискуешь отправиться на тот свет. От нашего шеф-повара Вики Мосиной, регулярно проводящей грибные трипы с микологом, я слышала немало страшных историй.

Третья версия склонялась к сердечному приступу и, по совокупности нарастающих симптомов, становилась самой реальной.

К утру всё прошло. Осталась дурнота, как от похмелья, и ценный опыт. Мой путь — это путь созидания, благодарности и любви. А жалобы, нытьё, осуждение, позиция жертвы, бессильно свесившей лапки, неминуемо приведут к погибели», — написала Анна Семак.

Просмотреть фото можно в "инстаграме" Анны Семак

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