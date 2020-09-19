Болельщики ЦСКА поздравили Марио Фернандеса с 30-летием на португальском языке

19 сентября защитник ЦСКА Марио Фернандес празднует 30-летие. Пресс-служба красно-синих выложила на своём YouТube-канале видео с поздравлениями болельщиков клуба на португальском языке.
«Ради того чтобы поздравить родного Марио с юбилеем, семья ПФК ЦСКА вместе с CSKA TV выучила португальский язык!
Ок, не все выучили, но все старались.
И да, Марио — настоящий русский мужик!
А «тридцатку» настоящие русские мужики у нас празднуют только под эту песню:
Mario, te amamos muito
Parabens pelo Aniversário!» — написали представители ЦСКА.
Марио Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. Защитник провёл за «армейцев» 279 матчей, забил шесть мячей и отдал 46 результативных передач.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик можно посмотреть на YouТube-канале ЦСКА.
- 19 сентября 2020
-
15:41
-
15:40
-
15:27
-
15:24
-
15:22
-
14:59
-
14:54
-
14:43
-
14:35
-
14:32
-
14:13
-
14:04
-
13:55
-
13:53
-
13:42
-
13:39
-
13:15
-
12:57
-
12:48
-
12:30
-
12:23
-
12:17
-
12:17
-
11:51
-
11:51
-
11:43
-
11:40
-
11:21
-
11:20
-
11:07
-
10:55
-
10:52
-
10:40
-
10:38
-
10:17