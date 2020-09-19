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Болельщики ЦСКА поздравили Марио Фернандеса с 30-летием на португальском языке

Болельщики ЦСКА поздравили Марио Фернандеса с 30-летием на португальском языке
Футбол / РПЛ 0

19 сентября защитник ЦСКА Марио Фернандес празднует 30-летие. Пресс-служба красно-синих выложила на своём YouТube-канале видео с поздравлениями болельщиков клуба на португальском языке.

«Ради того чтобы поздравить родного Марио с юбилеем, семья ПФК ЦСКА вместе с CSKA TV выучила португальский язык!

Ок, не все выучили, но все старались.

И да, Марио — настоящий русский мужик!
А «тридцатку» настоящие русские мужики у нас празднуют только под эту песню:

Mario, te amamos muito
Parabens pelo Aniversário!» — написали представители ЦСКА.

Марио Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. Защитник провёл за «армейцев» 279 матчей, забил шесть мячей и отдал 46 результативных передач.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик можно посмотреть на YouТube-канале ЦСКА.

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