Болельщики ЦСКА поздравили Марио Фернандеса с 30-летием на португальском языке

19 сентября защитник ЦСКА Марио Фернандес празднует 30-летие. Пресс-служба красно-синих выложила на своём YouТube-канале видео с поздравлениями болельщиков клуба на португальском языке.



«Ради того чтобы поздравить родного Марио с юбилеем, семья ПФК ЦСКА вместе с CSKA TV выучила португальский язык!



Ок, не все выучили, но все старались.



И да, Марио — настоящий русский мужик!

А «тридцатку» настоящие русские мужики у нас празднуют только под эту песню:



Mario, te amamos muito

Parabens pelo Aniversário!» — написали представители ЦСКА.



Марио Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. Защитник провёл за «армейцев» 279 матчей, забил шесть мячей и отдал 46 результативных передач.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик можно посмотреть на YouТube-канале ЦСКА.