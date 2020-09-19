«Герта» на выезде разгромила «Вердер», «Кёльн» проиграл «Хоффенхайму»
В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» принимал «Герту». Встреча прошла на стадионе «Везерштадион» в Бремене и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Голы за берлинскую «Герту» забили нападающие Доди Лукебакио, Матеус и Джон Кордоба, а также защитник Петер Пекарик. Единственный гол за «Вердер» забил форвард Дейви Зельке. В следующем туре Бундеслиги берлинская «Герта» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом», а бременский «Вердер» проведёт встречу с «Шальке» в Гельзенкирхене.
В других матчах тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» обыграл «Кёльн» (3:2), франкфуртский «Айнтрахт» дома не смог обыграть «Арминию» (1:1), берлинский «Унион» проиграл «Аугсбургу» (1:3), а «Штутгарт» уступил «Фрайбургу» (2:3).
Германия - Бундеслига. 1-й тур
19 сентября 2020, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
1 : 4
Герта
Берлин
0:1 Пекарик – 42' 0:2 Лукебакио – 45+2' 0:3 Матеус – 62' 1:3 Зельке – 69' 1:4 Кордоба – 90'
Германия - Бундеслига. 1-й тур
19 сентября 2020, суббота. 16:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
2 : 3
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 Крамарич – 3' 1:1 Андерссон – 22' 1:2 Крамарич – 45+3' (пен) 2:2 Дрекслер – 86' 2:3 Крамарич – 90+2'
Германия - Бундеслига. 1-й тур
19 сентября 2020, суббота. 16:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
1 : 1
Арминия
Билефельд
0:1 Суку – 51' 1:1 Силва – 62'
Германия - Бундеслига. 1-й тур
19 сентября 2020, суббота. 16:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
1 : 3
Аугсбург
Аугсбург
0:1 Варгас – 40' 1:1 Бюльтер – 75' 1:2 Грегорич – 82' 1:3 Хан – 89'
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