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«Герта» на выезде разгромила «Вердер», «Кёльн» проиграл «Хоффенхайму»

«Герта» на выезде разгромила «Вердер», «Кёльн» проиграл «Хоффенхайму»
Футбол / Германия 0

В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» принимал «Герту». Встреча прошла на стадионе «Везерштадион» в Бремене и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Голы за берлинскую «Герту» забили нападающие Доди Лукебакио, Матеус и Джон Кордоба, а также защитник Петер Пекарик. Единственный гол за «Вердер» забил форвард Дейви Зельке. В следующем туре Бундеслиги берлинская «Герта» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом», а бременский «Вердер» проведёт встречу с «Шальке» в Гельзенкирхене.

В других матчах тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» обыграл «Кёльн» (3:2), франкфуртский «Айнтрахт» дома не смог обыграть «Арминию» (1:1), берлинский «Унион» проиграл «Аугсбургу» (1:3), а «Штутгарт» уступил «Фрайбургу» (2:3).

Германия - Бундеслига. 1-й тур
19 сентября 2020, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
1 : 4
Герта
Берлин
0:1 Пекарик – 42'   0:2 Лукебакио – 45+2'   0:3 Матеус – 62'   1:3 Зельке – 69'   1:4 Кордоба – 90'
Германия - Бундеслига. 1-й тур
19 сентября 2020, суббота. 16:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
2 : 3
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 Крамарич – 3'   1:1 Андерссон – 22'   1:2 Крамарич – 45+3' (пен)   2:2 Дрекслер – 86'   2:3 Крамарич – 90+2'
Германия - Бундеслига. 1-й тур
19 сентября 2020, суббота. 16:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
1 : 1
Арминия
Билефельд
0:1 Суку – 51'   1:1 Силва – 62'
Германия - Бундеслига. 1-й тур
19 сентября 2020, суббота. 16:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
1 : 3
Аугсбург
Аугсбург
0:1 Варгас – 40'   1:1 Бюльтер – 75'   1:2 Грегорич – 82'   1:3 Хан – 89'
Германия - Бундеслига. 1-й тур
19 сентября 2020, суббота. 16:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
2 : 3
Фрайбург
Фрайбург
0:1 Петерсен – 8'   0:2 Шаллаи – 26'   0:3 Грифо – 47'   1:3 Калайджич – 71'   2:3 Вамангитука – 81'
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