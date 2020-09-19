«Герта» на выезде разгромила «Вердер», «Кёльн» проиграл «Хоффенхайму»

В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» принимал «Герту». Встреча прошла на стадионе «Везерштадион» в Бремене и завершилась победой гостей со счётом 4:1.



Голы за берлинскую «Герту» забили нападающие Доди Лукебакио, Матеус и Джон Кордоба, а также защитник Петер Пекарик. Единственный гол за «Вердер» забил форвард Дейви Зельке. В следующем туре Бундеслиги берлинская «Герта» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом», а бременский «Вердер» проведёт встречу с «Шальке» в Гельзенкирхене.



В других матчах тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» обыграл «Кёльн» (3:2), франкфуртский «Айнтрахт» дома не смог обыграть «Арминию» (1:1), берлинский «Унион» проиграл «Аугсбургу» (1:3), а «Штутгарт» уступил «Фрайбургу» (2:3).