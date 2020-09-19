«Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 22:00

Сегодня, 19 сентября, состоится матч «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча 2-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В бригаду войдут ассистенты Стюарт Бёрт и Стив Беннет. Резервный рефери – Даррен Ингланд.
В минувшем сезоне лондонский «Арсенал» набрал 56 очков в 38 матчах занял 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм Юнайтед» (39) занял 16-е место. Чемпионом страны стал «Ливерпуль», в 38 встречах набравший 99 очков. В тройку вошли «Манчестер Сити» (81) и «Манчестер Юнайтед (66)».
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