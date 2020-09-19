Спорный гол Дзюбы — в видеообзоре матча «Зенита» с «Уралом»

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» сыграл вничью с петербургским «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:1.



На 4-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Главный арбитр матча Сергей Карасёв засчитал гол после просмотра VAR. Счёт на 69-й минуте матча сравнял бывший футболист «Зенита», форвард «Урала» Андрей Панюков. Полузащитник Даниэль Мишкич проникающим пасом вскрыл оборону гостей, Панюков подошёл к углу вратарской и точно пробил мимо Михаила Кержакова.

Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в RuTube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Урал», набрав в восьми турах 10 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» (17) возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Сочи» (15) — на втором месте, и в случае победы над «Арсеналом» команда Владимира Федотова выйдет на первое место.