Деян Ловрен: «Зенит» не заслуживал победы в матче с «Уралом»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал результат матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:1).



«Знали, что это будет сложный матч. Чего мы не знали, так это что покажем сегодня такой футбол. Первые 20–25 минут нам отлично удались — забили гол, могли забить ещё. Но, к сожалению, этого не хватило. Если быть честным, сегодня мы не заслуживали победы. Все подборы были за футболистами «Урала». Мы были недостаточно хороши.



Мы должны сесть и обсудить это все вместе. И, определённо, должны улучшать свою игру, потому что в матчах с большими командами этого не хватит. Мы должны проснуться, и как можно скорее. Начало сезона. У нас хорошая команда, очень качественные футболисты, но, если не будем действовать на поле как единое целое, одних индивидуальных качеств будет недостаточно.



Общались с главным тренером. У него свой взгляд на игру, и он абсолютно прав. Дальше уже наша задача — как следует работать, потому что мы не можем оставить это просто так. Должны стать лучше все вместе в каждом аспекте: в беге в первую очередь, в борьбе, командном духе — во всём. У нас всё это есть, однако порой этого хватает на полчаса или час. Но матч длится 90 минут, так что нас должно хватать на 95», — приводит слова Ловрена официальный сайт «Зенита».

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