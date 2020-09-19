Семак: Дзюба был не очень доволен заменой? Это же прекрасно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал замену форварда Артёма Дзюбы в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:1).

«Все замены связаны только с тем, чтобы добиться победы, добавить динамики. Хотели выиграть и добавили свежих игроков. Дзюба и Азмун выглядели уставшими.

Дзюба перемещается с центра на фланги, чтобы запутать защитников? Связано и с этим тоже. Смещения Артема вправо и влево продиктованы игрой. Хорошие выходы были в первом тайме, может быть, не хватило завершения. Смещения связаны с организацией наших атакующих действий.

С трибуны показалось, что Дзюба был не очень доволен заменой? Это же прекрасно. Как футболист может быть доволен, если его меняют? Все хотят играть. Это эмоции, и хорошо, что они есть", — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».