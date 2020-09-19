Убыток ЦСКА за 2019 год составил $ 66 млн

Чистый убыток московского ЦСКА за 2019 год составил $ 66 млн, сообщает РБК со ссылкой на отчётность материнской компании клуба Bluecastle Enterprises Limited.
Выручка «армейцев» снизилась до $ 56,3 млн по сравнению с $ 100 млн, которые клуб получил по итогам 2018 года. Сокращение доходов в первую очередь связано с неучастием клуба в Лиге чемпионов.
Операционный убыток ЦСКА в 2019 году составил $ 25 млн, совокупный убыток по итогам года — $ 45 млн. Процентные расходы по банковским кредитам возросли до $ 11,5 млн.
77,64% акций ЦСКА принадлежат госкорпорации ВЭБ.РФ, она приобрела пакет акций за 18 млрд рублей. В 2013 году ВЭБ выдал ЦСКА кредит на $ 240 млн на строительство стадиона. В декабре 2019 года наблюдательный совет корпорации принял решение конвертировать долг ЦСКА в акции.
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