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«Манчестер Юнайтед» начал сезон с домашнего проигрыша «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» начал сезон с домашнего проигрыша «Кристал Пэлас»
Футбол / Англия 0

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл лондонскому «Кристал Пэлас». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Счёт на 7-й минуте встречи открыл вингер «Пэласа» Эндрос Таунсенд. Джеффри Шлупп от левого края штрафной прострелил из-под Линделёфа на дальний угол вратарской, откуда Таунсенд здорово пробил под штангу, поймав Давида де Хеа на противоходе.

На 72-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед». Андре Айю пробил с 11-метровой отметки в левый, нижний от себя, угол ворот, но де Хеа в прыжке дотянулся до мяча. Однако арбитр попросил перебить пенальти, так как Де Хеа при ударе не выдержал линию ворот. Второй 11-метровый пробивал уже Уилфрид Заха, который уверенно пробил с «точки» в верхний угол ворот.

На 80-й минуте Донни ван де Бек отыграл один мяч, однако спустя пять минут Заха получил передачу у штрафной и точно пробил между Линделёфом и Магуайром, оформив дубль.

Для «Манчестер Юнайтед» матч стал первым в новом сезоне АПЛ, «Кристал Пэлас» одержал вторую победу подряд. В предыдущем матче команд «МЮ» дома проиграл «орлам» со счётом 1:2.

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
19 сентября 2020, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 3
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Таунсенд – 7'   0:2 Заха – 74' (пен)   1:2 ван де Бек – 80'   1:3 Заха – 85'
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