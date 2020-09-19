Дубль Заха и перебитый после сейва де Хеа пенальти — в видеообзоре матча «МЮ» — «Пэлас»

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл лондонскому «Кристал Пэлас». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



Счёт на 7-й минуте встречи открыл вингер «Пэласа» Эндрос Таунсенд. Джеффри Шлупп от левого края штрафной прострелил из-под Линделёфа на дальний угол вратарской, откуда Таунсенд здорово пробил под штангу, поймав Давида де Хеа на противоходе.

На 72-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед». Андре Айю пробил с 11-метровой отметки в левый, нижний от себя, угол ворот, но де Хеа в прыжке дотянулся до мяча. Однако арбитр попросил перебить пенальти, так как Де Хеа при ударе не выдержал линию ворот. Второй 11-метровый исполнял уже Уилфрид Заха, который уверенно пробил с «точки» в верхний угол ворот.

На 80-й минуте Донни ван де Бек отыграл один мяч, забив свой дебютный гол в АПЛ.

Однако спустя пять минут Заха получил передачу у штрафной и точно пробил между Линделёфом и Магуайром, оформив дубль.