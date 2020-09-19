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«Абсолютный позор». Гари Невилл — о повторном исполнении пенальти в ворота «МЮ»

«Абсолютный позор». Гари Невилл — о повторном исполнении пенальти в ворота «МЮ»
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал эпизод с пенальти в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:3).

Напомним, на 72-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед». Андре Айю пробил с 11-метровой отметки в левый, нижний от себя, угол ворот, но де Хеа в прыжке дотянулся до мяча. Однако арбитр попросил перебить пенальти, так как Де Хеа при ударе не выдержал линию ворот. Второй 11-метровый пробивал уже Уилфрид Заха, который уверенно пробил с «точки» в верхний угол ворот.

«Абсолютный позор. Де Хеа заступил? Речь идёт о миллиметрах. Это невероятно. Я понимаю, если голкипер отходит от своей линии на два метра, но это...» — приводит слова Невилла Sky Sports.

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