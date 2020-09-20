Видаль перейдёт из «Барселоны» в «Интер» за € 1 млн

Чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль в воскресенье, 20 сентября улетит в Милан, чтобы завершить переход в «Интер», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
«Интер» заплатит за трансфер футболиста € 1 млн.
Сообщалось, что Видаль больше не является игроком «Барселоны». Накануне, 14 сентября, футболист расторг контракт с каталонским клубом. Сегодня утром Видаль прибыл на базу, забрал свои вещи и попрощался с уже бывшими партнёрами по команде.
Ранее стало известно, что Видаль уже согласовал контракт с «Интером». Его годовая зарплата составит € 6 млн без учёта бонусов, соглашение будет действовать до 2022 года с возможностью продления ещё на один год.
Цвета «Барселоны» Артуро защищал с 2018 года, а до этого выступал за «Баварию», «Ювентус», «Байер» и «Коло-Коло». В сборную Чили вызывается с 2007 года.
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