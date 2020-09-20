Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дзюба набрал 200 очков за карьеру в РПЛ, больше только у Лоськова

Дзюба набрал 200 очков за карьеру в РПЛ, больше только у Лоськова
Футбол / РПЛ 0

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба забил мяч в ворота екатеринбургского «Урала» в матче восьмого тура чемпионата России. Таким образом, он набрал двухсотое очко в Российской Премьер-лиге по системе «гол+пас».

Всего на счету Дзюбы 121 гол и 79 голевых передач в 342 матчах. Таким образом, нападающий закрепился на второй строчке в истории чемпионатов России по количеству очков, набранных по системе «гол+пас». Единственный, кто опережает Дзюбу — легенда московского «Локомотива» (выступавший в чемпионате России также за раменский «Сатурн») Дмитрий Лоськов, набравший 275 (120+155) очков за 453 игры.

В текущем розыгрыше чемпионата России Артём Дзюба забил три мяча, в сезоне-2019/2020 форвард записал на свой счёт 17 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира наряду с одноклубником Сердаром Азмуном.

Семак: Дзюба был не очень доволен заменой? Это же прекрасно
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020