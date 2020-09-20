Дзюба набрал 200 очков за карьеру в РПЛ, больше только у Лоськова

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба забил мяч в ворота екатеринбургского «Урала» в матче восьмого тура чемпионата России. Таким образом, он набрал двухсотое очко в Российской Премьер-лиге по системе «гол+пас».
Всего на счету Дзюбы 121 гол и 79 голевых передач в 342 матчах. Таким образом, нападающий закрепился на второй строчке в истории чемпионатов России по количеству очков, набранных по системе «гол+пас». Единственный, кто опережает Дзюбу — легенда московского «Локомотива» (выступавший в чемпионате России также за раменский «Сатурн») Дмитрий Лоськов, набравший 275 (120+155) очков за 453 игры.
В текущем розыгрыше чемпионата России Артём Дзюба забил три мяча, в сезоне-2019/2020 форвард записал на свой счёт 17 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира наряду с одноклубником Сердаром Азмуном.
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