Вратарь тульского «Арсенала» Нигматуллин: хочу вернуться в Лигу чемпионов
Голкипер тульского «Арсенала» Артур Нигматуллин перед матчем восьмого тура чемпионата России с «Сочи» дал большое интервью пресс-служба туляков, в котором рассказал о своей главной спортивной мечте.
«Когда в 18 лет услышал гимн Лиги чемпионов, дал себе слово вернуться туда. Для меня это незабываемые эмоции. Ситуация разворачивается моментально, сейчас Лига Европы, а завтра Лига чемпионов», — сказал 29-летний Нигматуллин.
С 2008 по 2013 год Артур Нигматуллин был игроком ЦСКА. За основную команду армейцев вратарь, с 2010 года игравший за различные клубы на правах аренды, не провёл ни одного матча, однако был в заявке на встреча Лиги чемпионов. Также голкипер был на просмотре в португальском «Порту».
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