Бывший защитник московского «Локомотива» Виталий Денисов стал футболистом «Томи».

«Сегодня состав «Томи» пополнил 33-летний узбекский защитник Виталий Денисов. Последним клубом Виталия был «Ротор», который он покинул после прошлого сезона. Контракт с новичком рассчитан до конца сезона. Денисов будет выступать под 29 номером», — сообщается в официальном «твиттере» клуба.

За «Ротор» Виталий Денисов провёл два официальных матча. Ранее защитник выступал в составе таких клубов, как казанский «Рубин», московский «Локомотив», самарские «Крылья Советов», «Днепр» и ЦСКА.

Денисов защищал цвета «Локомотива» с 2013 по 2019 год. В составе московской команды он стал чемпионом России и дважды завоевал Кубок страны.