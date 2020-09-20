Виталий Денисов стал футболистом «Томи»
Бывший защитник московского «Локомотива» Виталий Денисов стал футболистом «Томи».
«Сегодня состав «Томи» пополнил 33-летний узбекский защитник Виталий Денисов. Последним клубом Виталия был «Ротор», который он покинул после прошлого сезона. Контракт с новичком рассчитан до конца сезона. Денисов будет выступать под 29 номером», — сообщается в официальном «твиттере» клуба.
За «Ротор» Виталий Денисов провёл два официальных матча. Ранее защитник выступал в составе таких клубов, как казанский «Рубин», московский «Локомотив», самарские «Крылья Советов», «Днепр» и ЦСКА.
Денисов защищал цвета «Локомотива» с 2013 по 2019 год. В составе московской команды он стал чемпионом России и дважды завоевал Кубок страны.
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