Полузащитник «Серветта» Гаэль Ондуа может получить вызов в сборную России

Камерунский полузащитник «Серветта» Гаэль Ондуа признался, что поддерживает контакт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и может стать игроком российской национальной команды.



«Я родился в Камеруне и доступен для национальной команды этой страны. Для меня это будет честью. Но главный тренер сборной России Станислав Черчесов проявляет большую заинтересованность во мне, чем тренеры камерунской национальной команды. Черчесов знает меня, мы поддерживаем связь. Я могу стать игроком сборной России, это правда. Думаю, в скором времени приму решение», — приводит слова Ондуа Footmercato.

Ондуа выступал в составе таких клубов, как московский ЦСКА, «Вайле», луганская «Заря» и махачкалинский «Анжи», а также играл за молодёжную команду московского «Локомотива».