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Донни ван де Бек: счастлив дебютировать за «Манчестер Юнайтед», но разочарован результатом

Донни ван де Бек: счастлив дебютировать за «Манчестер Юнайтед», но разочарован результатом
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек прокомментировал результат матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:3). Напомним, 23-летний нидерландский футболист забил единственный гол «красных дьяволов» в этой встрече.

«Счастлив дебютировать за „Манчестер Юнайтед“, но разочарован результатом. Мы не опускаем голову и готовимся к следующему матчу», — написал ван де Бек на своей странице в «Твиттере».

Ван де Бек подписал с «Манчестер Юнайтед» пятилетний контракт. Хавбек — воспитанник «Аякса». В минувшем сезоне принял участие в 23 матчах чемпионата Нидерландов (22 — в основном составе), в которых забил 8 голов, отдал 6 результативных передач, а также получил три жёлтые карточки.

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