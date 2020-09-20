Донни ван де Бек: счастлив дебютировать за «Манчестер Юнайтед», но разочарован результатом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек прокомментировал результат матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:3). Напомним, 23-летний нидерландский футболист забил единственный гол «красных дьяволов» в этой встрече.



«Счастлив дебютировать за „Манчестер Юнайтед“, но разочарован результатом. Мы не опускаем голову и готовимся к следующему матчу», — написал ван де Бек на своей странице в «Твиттере».

Ван де Бек подписал с «Манчестер Юнайтед» пятилетний контракт. Хавбек — воспитанник «Аякса». В минувшем сезоне принял участие в 23 матчах чемпионата Нидерландов (22 — в основном составе), в которых забил 8 голов, отдал 6 результативных передач, а также получил три жёлтые карточки.