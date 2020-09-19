Сульшер: все знают, что «Манчестер Юнайтед» может играть лучше, чем сегодня

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал проигрыш в матче 2-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:3).

«Мы должны посмотреть в зеркало. Все знают, мы можем играть лучше, чем сегодня. Решение судьи перебить пенальти было правильным. Сегодня „Пэлас“ показал игру, которую можно не очень часто увидеть у этой команды. Они заслужили эти очки», — приводит слова Сульшера журналист Саймон Стоун в своём «Твиттере».

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл лондонскому «Кристал Пэлас». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

У «Манчестер Юнайтед» был первый матч в новом сезоне АПЛ, «Кристал Пэлас» одержал вторую победу подряд. В предыдущем матче команд «МЮ» дома проиграл «орлам» со счётом 1:2.