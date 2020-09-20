Аллегри принял участие в итальянском танцевальном шоу. Видео
Бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри принял участие в телевизионном танцевальном шоу «Танцы со звёздами».
53-летний специалист стал специальным гостем в одном из выпусков передачи. Он исполнил танго под аккомпанемент группы Coldplay.
Видео можно посмотреть в "твиттере" BallandoConLeStelle.
В начале сентября сообщалось, что бывшему главному тренеру «Ювентуса» предложили возглавить сборную Нидерландов. Аллегри, впрочем, больше заинтересован в работе с клубом. Фаворитом на пост наставника нидерландской команды является Хенк тен Кате, но отмечается, что первым предложение сделали итальянскому специалисту.
Массимилиано находится без работы с мая 2019 года. До этого он пять лет работал в «Ювентусе».
Аллегри предложили возглавить сборную Нидерландов
- 20 сентября 2020
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