Бывшему главному тренеру «Ювентуса» Массимилиано Аллегри предложили возглавить сборную Нидерландов, сообщает Football Italia.

Аллегри, впрочем, больше заинтересован в работе с клубной командой. Фаворитом на пост наставника нидерландской команды является Хенк тен Кате, но отмечается, что первым предложение сделали итальянскому специалисту.

На следующей неделе руководство «Интера» встретится с нынешним главным тренером клуба Антонио Конте, чтобы обсудить с ним его перспективы в клубе. В случае расставания с 51-летним итальянским специалистом его место может занять Массимилиано Аллегри, находящийся без работы с мая 2019 года. Напомним, в 2014 году Аллегри сменил Конте и в другом итальянском клубе – «Ювентусе».