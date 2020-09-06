Аллегри предложили возглавить сборную Нидерландов
Бывшему главному тренеру «Ювентуса» Массимилиано Аллегри предложили возглавить сборную Нидерландов, сообщает Football Italia.
Аллегри, впрочем, больше заинтересован в работе с клубной командой. Фаворитом на пост наставника нидерландской команды является Хенк тен Кате, но отмечается, что первым предложение сделали итальянскому специалисту.
На следующей неделе руководство «Интера» встретится с нынешним главным тренером клуба Антонио Конте, чтобы обсудить с ним его перспективы в клубе. В случае расставания с 51-летним итальянским специалистом его место может занять Массимилиано Аллегри, находящийся без работы с мая 2019 года. Напомним, в 2014 году Аллегри сменил Конте и в другом итальянском клубе – «Ювентусе».
Аллегри может сменить Конте в «Интере» уже на следующей неделе
- 6 сентября 2020
-
20:19
-
20:15
-
20:03
-
20:00
-
19:47
-
19:34
-
19:32
-
19:16
-
19:14
-
19:14
-
18:56
-
18:50
-
18:32
-
18:21
-
18:05
-
18:02
-
17:53
-
17:42
-
17:40
-
17:25
-
17:09
-
16:51
-
16:49
-
16:29
-
16:28
-
16:04
-
16:04
-
16:00
-
15:54
-
15:38
-
15:24
-
15:16
-
14:58
-
14:48
-
14:27
Партнерский контент