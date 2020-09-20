Инсинье: Осимхен напоминает мне Кавани

Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением об игре нападающего команды Виктора Осимхена в матче 1-го тура чемпионата Италии с «Пармой» (2:0).

«Виктор произвёл впечатление не только на меня, но и на всю команду. Когда он бежит в атаку, это выглядит устрашающе. Осимхен немного напоминает Кавани тем, как он атакует из глубины. Он усилит нашу команду, так как привносит что-то новое в мою игру и игру Мертенса. Скорость Виктора очень важна для нас. Мы сказали ему, чтобы он оставался спокоен. У него есть потенциал, ему нужно расти, и мы поможем ему в этом", — приводит слова Инсинье Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

21-летний Осимхен перешёл в «Наполи» 1 сентября из «Лилля» за € 70 млн.