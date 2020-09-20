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«РБ Лейпциг» обыграл «Майнц» в матче Бундеслиги

«РБ Лейпциг» обыграл «Майнц» в матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 1-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» обыграл «Майнц» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Мануэль Грефе, ассистировали судьи на линиях Гюдо Клефе и Маркус Зинн.

Счёт был открыт в первом тайме — на 17-й минуте автором забитого мяча стал Эмиль Форсберг с пенальти. Вскоре преимущество хозяев увеличил Юссуф Поульсен, которому ассистировал Даниэль Ольмо. В начале второго тайма разрыв в счёте сократил Жан-Филипп Матета с передачи Робина Куайсона. На 51-й минуте окончательный счёт установил Амаду Айдара с паса Форсберга.

Во 2-м туре «РБ Лейпциг» на выезде сыграет с «Байером», а «Майнц» дома сыграет со «Штутгартом». Матчи состоятся 26 сентября.

Германия - Бундеслига. 1-й тур
20 сентября 2020, воскресенье. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
3 : 1
Майнц
Майнц
1:0 Форсберг – 17' (пен)   2:0 Поульсен – 21'   2:1 Матета – 48'   3:1 Айдара – 51'
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