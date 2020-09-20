«РБ Лейпциг» обыграл «Майнц» в матче Бундеслиги

В матче 1-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» обыграл «Майнц» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Мануэль Грефе, ассистировали судьи на линиях Гюдо Клефе и Маркус Зинн.

Счёт был открыт в первом тайме — на 17-й минуте автором забитого мяча стал Эмиль Форсберг с пенальти. Вскоре преимущество хозяев увеличил Юссуф Поульсен, которому ассистировал Даниэль Ольмо. В начале второго тайма разрыв в счёте сократил Жан-Филипп Матета с передачи Робина Куайсона. На 51-й минуте окончательный счёт установил Амаду Айдара с паса Форсберга.

Во 2-м туре «РБ Лейпциг» на выезде сыграет с «Байером», а «Майнц» дома сыграет со «Штутгартом». Матчи состоятся 26 сентября.