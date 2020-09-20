Кокорин: не знаю, почему не вышел с «Рубином». Со здоровьем всё в порядке

Форвард «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал итоги матча 8-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0).



«Игра нормальная, всех с победой. Красная карточка вмешалась, уже готовили замену, и вот так произошло, обидно. Паша расстроился тоже. После матча тренера не видели, он ушёл на пресс-конференцию. Почему не вышел, не знаю. Со здоровьем всё в порядке», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» проиграл московскому «Спартаку» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Счёт был открыт в начале встречи — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Джордан Ларссон. В середине первого тайма московский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря автоголу Михаила Меркулова.