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Газизов: была очень хорошая игра, «Спартак» дотерпел

Газизов: была очень хорошая игра, «Спартак» дотерпел
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал победу в матче 8-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0).

«Была очень хорошая игра, мы дотерпели. Спасибо болельщикам, они придают импульс команде, где бы мы ни находились, чувствуем себя сильнее с ними. Поддержка дала нам силы. И хочется отметить работу тренерского штаба, команды. Это наша общая победа, мы заработали три очка, и надо порадоваться. Самое важное сегодня – самоотдача, победу мы заслужили.

Самоотдача у ребят запредельная, все всё делают правильно – вот и приходят победы. Дерби – уже история, это для специалистов. А сегодня надо отметить победу, а завтра начинать подготовку к «Тамбову»

Насколько уместно говорить про чемпионский фарт? Без удачи в спорте ничего не бывает, но тому, кто работает и хочет, какие-то мелкие моменты возвращаются. Ещё раз спасибо болельщикам, их было видно и вчера, когда они настраивали команду, и сегодня предали импульс команде. А про чемпионский фарт – давайте оставим это всё до 30-го тура. А там уже посмотрим и посчитаем очки, посмотрим, где мы будем. Сегодня все работают правильно, — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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