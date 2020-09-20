Федун: рад, что «Спартак» вытерпел. Кутепов — профессионал!

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над «Рубином» (2:0) в матче 8-го тура РПЛ.



«Игра понравилась. «Рубин» выдал очень хороший матч. Но наши были лучше. Очень рад за команду, что она вытерпела. Ну и отдельно хочу отметить Илью Кутепова. Он профессионал! Несмотря на то что у него не было игровой практики, Илья ни разу не показал, что он недоволен. Хорошо тренировался. Как только тренер дал ему шанс, он его использовал на сто процентов. Это очень важно. Сегодня вся команда тренируется на сто процентов», — цитирует Федуна «Спорт-экспресс».

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» проиграл московскому «Спартаку» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Счёт был открыт в начале встречи — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Джордан Ларссон. В середине первого тайма московский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря автоголу Михаила Меркулова.