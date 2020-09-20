Слуцкий: у «Рубина» были шансы до конца. В чём ещё проявляется воля, побить рекорд Бубки?

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).



«Всё предельно просто: у Спартака был один удар, что выразилось в двух забитых. У нас было огромное количество моментов, которые мы не смогли реализовать. Когда говорят, что был матч упущенных возможностей, как раз сегодня для нас был классический матч с таким названием.



Не согласен с тем, что „Рубин“ сыграл безвольно. Я не буду оценивать игру отдельных футболистов, а только команду в целом. Что касается Дюпина, он идёт на поправку, но пока сложно сказать. Большое количество жёлтых карточек? Ну вот такой матч, от ножа. Нерв и эмоции зашкаливали.



Если бы у Хвичи был конструктив, он забивал по три мяча в каждой игре. Все отталкиваются от результата. Вопрос о том, что нам не хватило характера, вообще непонятный. Мы доминировали на протяжении игры, имели шансы до последних секунд. А в чём ещё воля проявляется? Нам нужно было побить рекорд Бубки? В этом воля проявляется? И про селекцию вопрос странный, у нас есть команда, которая играет в интересный и яркий футбол», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.