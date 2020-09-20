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Источник: «Челси» согласовал трансфер вратаря «Ренна»

Источник: «Челси» согласовал трансфер вратаря «Ренна»
Футбол / Англия 0

Сенегальский вратарь «Ренна» Эдуард Менди перейдёт в лондонский «Челси», утверждает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, клубы уже обо всём договорились. О трансфере игрока будет объявлено на следующей неделе. Сообщалось, что «аристократы» предложили за голкипера € 20 млн.

Менди перешёл в «Ренн» из «Реймса» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 4 млн. В прошлом сезоне 28-летний сенегалец принял участие в 24 матчах чемпионата Франции (все — в основном составе), в которых пропустил 19 голов, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года. В сборную Сенегала голкипер вызывается с 2018 года. За национальную команду он сыграл 8 матчей.

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