Источник: «Челси» согласовал трансфер вратаря «Ренна»

Сенегальский вратарь «Ренна» Эдуард Менди перейдёт в лондонский «Челси», утверждает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, клубы уже обо всём договорились. О трансфере игрока будет объявлено на следующей неделе. Сообщалось, что «аристократы» предложили за голкипера € 20 млн.

Менди перешёл в «Ренн» из «Реймса» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 4 млн. В прошлом сезоне 28-летний сенегалец принял участие в 24 матчах чемпионата Франции (все — в основном составе), в которых пропустил 19 голов, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года. В сборную Сенегала голкипер вызывается с 2018 года. За национальную команду он сыграл 8 матчей.