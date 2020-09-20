«Реал» не смог обыграть «Реал Сосьедад» в матче Примеры
В матче 2-го тура чемпионата Испании сан-себастьянский «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой, ассистировали судьи на линиях Диего Барберо Севилья и Мигель Мартинес Мунуэра.
«Реал Сосьедад», набрав два очка, занимает девятое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Реал» (1) — на 10-м месте.
В третьем туре Примеры «Реал» сыграет с севильским «Бетисом». Встреча состоится 26 сентября в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». «Реал Сосьедад» в тот же день в гостях сыграет с «Эльче». Матч пройдёт в Эльче на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро».
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