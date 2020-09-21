Зинедин Зидан: мы довольны игрой, которую показали в матче с «Реал Сосьедад»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат встречи 2-го тура с «Реал Сосьедад» (0:0).

«Мы довольны игрой, которую показали. В целом мы выступили хорошо. «Реал Мадрид» всегда нацелен на победу, но два очка потеряны. В защите мы не позволяли «Сосьедаду» создавать моменты, при этом в первом тайме мы упустили приличное количество возможностей. К сожалению, во втором тайме мы не создали ничего.

Мы показали, что находимся в хорошем физическом состоянии. Нам не хватало чего-то другого. Игроки должны приложить больше усилий перед воротами. Нам нужно найти решения, немного лучше находить свободное пространство.

Что нам нужно сделать, так это продолжать усердно работать. Мы знаем, что нам нужно улучшать игру в плане реализации моментов, но мы знаем, что создавать их в игре с «Сосьедадом» довольно нелегко», — цитирует Зидана AS.

В третьем туре Примеры «Реал» сыграет с севильским «Бетисом». Встреча состоится 26 сентября в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». «Реал Сосьедад» в тот же день в гостях сыграет с «Эльче».