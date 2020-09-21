«СКА-Хабаровск» объявил о переходе хавбека Камилова в «Уфу»

Полузащитник хабаровского СКА Владислав Камилов продолжит карьеру в «Уфе», сообщается в официальном сайте клуба ФНЛ.

«Влад получил шанс попробовать себя на более высоком уровне, «СКА-Хабаровск» — достойное предложение по трансферу футболиста, который чуть больше года назад перешёл в наш клуб свободным агентом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Камилов перешёл в «СКА-Хабаровск» из «Шинника в 2019 году на правах свободного агента. После перехода в новый клуб полузащитник провёл 38 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативных передачи. В сезоне-2020/2021 у Владислава девять матчей и два забитых мяча.



За карьеру Камилов сыграл 143 матча, забил 18 мячей и отдал восемь результативных передач. На счету полузащитника 28 жёлтых и две красные карточки. Игрок выступал за молодёжные сборные России.