Ракитич признался, что никогда не дружил с Месси и Суаресом

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич, вернувшийся в клуб из «Барселоны», рассказал об отношениях с нападающими каталонской команды Лионелем Месси и Луисом Суаресом.
«Мы с Месси и Суаресом никогда не были близкими друзьями. Думаю, трудно сделать так, чтобы в команде из 23-24 человек все были друзьями.
Моими ближайшими друзьями были Иньеста, тер Штеген, Боатенг и Фирпо в прошлом сезоне. Но я уважаю и Лео, и Луиса. Они были моими партнёрами по команде на протяжении шести лет, это очень важные игроки. Я всегда отлично с ними ладил и очень их уважал. Во время паузы из-за пандемии мы все были вместе, практически как соседи. Я очень благодарен им за то, как они относились ко мне все эти годы», — цитирует Ракитича Sport.es со ссылкой на El Desmarque.
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