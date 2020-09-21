Защитник «Вильярреала» Альбиоль может пропустить матч с «Барселоной» из-за перелома носа

Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль может пропустить матч 3-го тура испанской Примеры с «Барселоной» из-за перелома носа, сообщает AS.

По данным источника, после матча 2-го тура Ла Лиги с «Эйбаром», в котором Альбиоль в результате столкновения с голкипером команды Серхио Асенхо получил травму, 35-летнему испанцу могла потребоваться операция, однако после углублённой диагностики было решено от неё отказаться. Футболисту зашили раны и вправили нос. Теперь игроку нужно проследить динамику восстановления, только после этого будет принято решение о его дальнейшем участии в матче с каталонцами.

Встреча «Барселоны» и «Вильярреала» пройдёт 27 сентября. Начало — в 22:00 мск. В двух турах чемпионата «Вильярреал» одержал победу и сыграл вничью. Сине-гранатовые ещё не сыграли ни одного матча.