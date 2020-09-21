Дубль Павлюченко и гол Янбаева принесли победу «Знамени» в матче ПФЛ

В матче 7-го тура Профессиональной футбольной лиги ногинское «Знамя» обыграло молодёжную команду подмосковных «Химок» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Химках на стадионе «Новые Химки». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Олегом Евстигнеевым (Королёв), ассистировали судьи на линиях Евгений Карасёв (Псков) и Никита Данченков (Москва).
Счёт был открыт в первом тайме — на 39-й минуте автором забитого мяча стал бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко. В концовке тайма преимущество ногинского клуба увеличил бывший защитник сборной России Ренат Янбаев. На 65-й минуте счёт до крупного довёл Павлюченко, оформив дубль. На 87-й минуте гол престижа забил Егор Шмаров.
«Знамя», набрав восемь очков, занимает 11-е место в Группе 3. «Химки-М» (9) — на 10-м месте.
- 21 сентября 2020
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