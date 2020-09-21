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Дубль Павлюченко и гол Янбаева принесли победу «Знамени» в матче ПФЛ

Дубль Павлюченко и гол Янбаева принесли победу «Знамени» в матче ПФЛ
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

В матче 7-го тура Профессиональной футбольной лиги ногинское «Знамя» обыграло молодёжную команду подмосковных «Химок» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Химках на стадионе «Новые Химки». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Олегом Евстигнеевым (Королёв), ассистировали судьи на линиях Евгений Карасёв (Псков) и Никита Данченков (Москва).

Счёт был открыт в первом тайме — на 39-й минуте автором забитого мяча стал бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко. В концовке тайма преимущество ногинского клуба увеличил бывший защитник сборной России Ренат Янбаев. На 65-й минуте счёт до крупного довёл Павлюченко, оформив дубль. На 87-й минуте гол престижа забил Егор Шмаров.

«Знамя», набрав восемь очков, занимает 11-е место в Группе 3. «Химки-М» (9) — на 10-м месте.

ПФЛ - Группа 3. 7-й тур
21 сентября 2020, понедельник. 14:00 МСК
Химки-М
Химки
Окончен
1 : 3
Знамя
Ногинск
0:1 Павлюченко – 39'   0:2 Янбаев – 44'   0:3 Павлюченко – 65'   1:3 Шмаров – 87'
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