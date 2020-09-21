Хавбек ПАОКа: мы с уважением относимся к «Краснодару», но главное, что верим в себя

Полузащитник ПАОКа Омар Эль-Каддури поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Краснодаром».

«Когда у нас всего один матч, это означает всё или ничего, второго шанса не будет. Соответственно, требуется иной подход к игре. Нужно быть полностью сосредоточенными на игре. Ситуация совершенно другая, когда в нашем распоряжении два матча. Несмотря на результат первого матча, даже минута во втором матче может изменить всё.



Играть с «Бенфикой» было действительно сложно. Верили, что в наших силах пройти дальше, даже когда больше никто не верил в нас. Наша команда показала хороший футбол. Первый тайм был сложнее, во втором мы играли лучше, поэтому заслужили победу. Что касается сильных сторон нашей команды, думаю, не стоит их называть, так как это будет нашим преимуществом перед соперником.



Да, «Краснодар» провёл уже семь матчей, возможно, для них это преимущество. Мы тоже хорошо подготовлены. Если честно, не думаем, в каком состоянии сейчас соперник, нас больше интересует, в каком состоянии мы.



Конечно, остро ощущается отсутствие болельщиков на трибунах. Любой футболист скажет, что играть при полных трибунах лучше, так как на стадионе совсем другая атмосфера. Команде необходима поддержка фанатов. Ситуация в мире сейчас складывается так, что нет ничего важнее здоровья. Что касается преимущества «Краснодара» в такой ситуации, думаю, мы находимся примерно в одинаковой ситуации. «Краснодар» проводит матч без болельщиков, затем в Греции мы тоже будем играть при пустых трибунах.



Для всех игроков нашей команды возможность играть в Лиге чемпионов — мечта. Мы находимся в шаге от следующего раунда, поэтому сделаем всё возможное для победы в этих двух матчах. Команда в хорошем состоянии. Уверены, в наших силах воплотить эту мечту. Признаём, что у нас довольно сильный соперник. С уважением относимся к «Краснодару», но, главное, верим в себя. Хотим продемонстрировать такой же блестящий результат, который показали в двух прошлых матчах», — передаёт слова Эль-Каддури корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Матч «Краснодар» — ПАОК состоится 22 сентября. Начало — в 22:00 мск.