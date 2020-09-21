Главный тренер ПАОКа: «Краснодар» — сильный и достойный соперник

Главный тренер ПАОКа Абел Феррейра поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Краснодаром».
«Мы ответственно подошли к подготовке к матчу. Учли все сильные и слабые стороны «Краснодара». Да, тренировочный процесс сейчас немного отличался от того, как мы готовились к прошлым матчам. Прежде всего задача тренера — грамотно подобрать игроков, которые смогут выполнить поставленные задачи. Кроме того, необходимо продумать стратегию и выбрать подходящую тактику. Главное, мы уверены в себе и надеемся показать отличный результат в предстоящих матчах.
На первом месте стоит не финансовое вознаграждение. Для всего нашего коллектива участие в Лиге чемпионов является мечтой. Мы долго шли к этому и хорошо готовились к каждому сопернику. Для нас честь участвовать в каждом раунде Лиги чемпионов, но мы верим, что можем пройти ещё дальше.
Во время подготовки к матчу, конечно, мы смотрели матчи «Краснодара» с «Олимпиакосом». Знаем, что «Краснодар» — сильный соперник. У этой команды очень хороший подбор игроков — как опытных, так и молодых. Достойный противник. У нас тоже хороший и подготовленный коллектив. У нас есть большая цель, к которой мы уверенно идём. Приложим все усилия для достижения этой цели, учитывая сильные и слабые стороны противника.
Не думаю, что стоит учитывать то, что последний матч «Краснодара» закончился со счётом 7:2. Это разные турниры, не очень правильно было бы их сравнивать. Думаю, проход в следующий раунд Лиги чемпионов является большим желанием не только с нашей стороны, но и со стороны «Краснодара». Завтра, как и в матче в Греции, увидим, кто лучше подготовлен. Считаю, нужно оценивать подготовку соперника к матчам Лиги чемпионов вне контекста результатов в Российской Премьер-Лиге», — передаёт слова наставника корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 21 сентября 2020
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