Президент ФНЛ: нам удаётся заработать более 100 млн рублей

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов рассказал, сколько зарабатывает лига.
«Мы должны понимать, что это не премьер-продукт. Хоть лига и широкая по географии, но это второй дивизион. У нас были различные варианты реализации коммерческих прав, но с сезона-2018/2019 мы занимаемся этим вопросом сами. Если говорить о цифрах, это не такие большие деньги, но более 100 млн рублей нам удаётся заработать. Начиная с прошлого сезона мы распределяем призовой фонд между клубами.
Есть ли тревога, что какая-то из команд может не доиграть сезон? Такая вероятность существует всегда. В настоящий момент все 22 клуба весьма уверенно заявляют о своих амбициях. Если говорить о лиге, после пандемии мы не потеряли ни одного спонсора», — сказал Ефремов в эфире телеканала «Россия 24».
- 22 сентября 2020
-
01:20
-
00:55
-
00:53
-
00:45
-
00:44
-
00:36
-
00:21
-
00:08
-
00:04
- 21 сентября 2020
-
23:55
-
23:39
-
23:37
-
23:11
-
23:10
-
22:54
-
22:46
-
22:29
-
22:20
-
22:05
-
21:54
-
21:54
-
21:50
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:35
-
21:27
-
21:19
-
21:01
-
20:58
-
20:34
-
20:24
-
20:10
-
19:58
-
19:53