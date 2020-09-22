Президент ФНЛ: нам удаётся заработать более 100 млн рублей

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов рассказал, сколько зарабатывает лига.

«Мы должны понимать, что это не премьер-продукт. Хоть лига и широкая по географии, но это второй дивизион. У нас были различные варианты реализации коммерческих прав, но с сезона-2018/2019 мы занимаемся этим вопросом сами. Если говорить о цифрах, это не такие большие деньги, но более 100 млн рублей нам удаётся заработать. Начиная с прошлого сезона мы распределяем призовой фонд между клубами.



Есть ли тревога, что какая-то из команд может не доиграть сезон? Такая вероятность существует всегда. В настоящий момент все 22 клуба весьма уверенно заявляют о своих амбициях. Если говорить о лиге, после пандемии мы не потеряли ни одного спонсора», — сказал Ефремов в эфире телеканала «Россия 24».