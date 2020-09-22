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Неймар назвал японца Сакаи китайским дерьмом. У «Марселя» есть доказательства

Неймар назвал японца Сакаи китайским дерьмом. У «Марселя» есть доказательства
Футбол / Франция 0

Нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, который жаловался на расизм во время матча 3-го тура французской Лиги 1 с «Марселем», заподозрили в аналогичном проступке.

Как сообщает El Partidazo de COPE в «Твиттере», бразильца уличили в оскорблениях японского защитника провансальцев Хироки Сакаи. Утверждается, что в ходе матча Неймар назвал его китайским дерьмом. При этом у «Марселя» есть доказательства, что форвард действительно произнёс эти слова.

Напомним, в концовке встречи команды устроили потасовку, в ходе которой Неймар получил красную карточку за то, что ударил испанского защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса сзади по голове. Также удалены были ещё несколько футболистов. После матча Неймар обвинил Гонсалеса в расизме. В ходе конфликта Альваро якобы сказал: «Закрой рот, грязная обезьяна». Неизвестно, Неймару ли была адресована эта фраза, но именно из-за этого началась потасовка.

Специалисты подтвердили факт расизма в отношении Неймара в матче с «Марселем»
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