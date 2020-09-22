Неймар назвал японца Сакаи китайским дерьмом. У «Марселя» есть доказательства

Нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, который жаловался на расизм во время матча 3-го тура французской Лиги 1 с «Марселем», заподозрили в аналогичном проступке.
Как сообщает El Partidazo de COPE в «Твиттере», бразильца уличили в оскорблениях японского защитника провансальцев Хироки Сакаи. Утверждается, что в ходе матча Неймар назвал его китайским дерьмом. При этом у «Марселя» есть доказательства, что форвард действительно произнёс эти слова.
Напомним, в концовке встречи команды устроили потасовку, в ходе которой Неймар получил красную карточку за то, что ударил испанского защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса сзади по голове. Также удалены были ещё несколько футболистов. После матча Неймар обвинил Гонсалеса в расизме. В ходе конфликта Альваро якобы сказал: «Закрой рот, грязная обезьяна». Неизвестно, Неймару ли была адресована эта фраза, но именно из-за этого началась потасовка.
- 22 сентября 2020
-
13:31
-
13:22
-
13:10
-
12:55
-
12:49
-
12:46
-
12:30
-
12:14
-
11:41
-
11:30
-
11:25
-
11:22
-
11:13
-
11:02
-
10:48
-
10:48
-
10:31
-
10:20
-
10:19
-
10:02
-
09:58
-
09:48
-
09:34
-
09:22
-
09:01
-
08:30
-
07:08
-
06:53
-
06:21
-
05:33
-
05:17
-
04:45
-
04:05
-
03:25
-
01:36