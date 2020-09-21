Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Специалисты подтвердили факт расизма в отношении Неймара в матче с «Марселем»

Специалисты подтвердили факт расизма в отношении Неймара в матче с «Марселем»
Футбол / Франция 0

Профессионалы, специализирующиеся на чтении по губам, подробно проанализировали видео эпизода со стычкой нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара и защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса в матче 3-го тура Лиги 1.

Как сообщает Mundo Deportivo, специалисты не смогли чётко определить сказанное предложение, однако нет сомнений, что Гонсалес проявил расизм в отношении бразильца. Результат анализа подтвердил версию Неймара — Альваро употребил слово «обезьяна» в своей речи. Расследование проводили три эксперта.

Ранее за участие в драке, случившейся во время игры, Неймар и аргентинец Леандро Паредес были дисквалифицированы на два матча плюс один условно, а защитник Лейвин Курзава получил шесть матчей дисквалификации. Форвард марсельской команды Дарио Бенедетто пропустит один матч.

Глава Федерации футбола Франции — о скандале с Неймаром: расизма в спорте не существует
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020