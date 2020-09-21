Специалисты подтвердили факт расизма в отношении Неймара в матче с «Марселем»

Профессионалы, специализирующиеся на чтении по губам, подробно проанализировали видео эпизода со стычкой нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара и защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса в матче 3-го тура Лиги 1.
Как сообщает Mundo Deportivo, специалисты не смогли чётко определить сказанное предложение, однако нет сомнений, что Гонсалес проявил расизм в отношении бразильца. Результат анализа подтвердил версию Неймара — Альваро употребил слово «обезьяна» в своей речи. Расследование проводили три эксперта.
Ранее за участие в драке, случившейся во время игры, Неймар и аргентинец Леандро Паредес были дисквалифицированы на два матча плюс один условно, а защитник Лейвин Курзава получил шесть матчей дисквалификации. Форвард марсельской команды Дарио Бенедетто пропустит один матч.
- 21 сентября 2020
-
13:16
-
12:50
-
12:49
-
12:35
-
12:19
-
12:17
-
12:02
-
11:56
-
11:49
-
11:13
-
11:11
-
10:59
-
10:48
-
10:23
-
10:22
-
10:09
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:53
-
09:47
-
09:29
-
09:11
-
09:00
-
08:30
-
06:57
-
06:01
-
05:39
-
04:53
-
04:34
-
04:15
-
03:54
-
03:45
-
03:33
-
03:19