Стала известна зарплата Альваро Мораты в «Ювентусе»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората в ближайшее время будет объявлен игроком «Ювентуса», накануне туринский клуб опубликовал фотографии с медосмотра.
По информации итальянского журналиста Николо Скиры, форвард будет получать в туринском клубе € 7,5 млн в год (включая бонусы). Мората пошёл на сокращение зарплаты ради переезда в Италию, отмечает источник в "Твиттере".
Сообщалось, что итальянский клуб арендует футболиста за € 9 млн. Через год «Ювентус» сможет выкупить трансфер форварда за € 45 млн. Напомним, что форвард уже выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год.
Мората перешёл в «Атлетико» в январе 2019 года из «Челси» на правах аренды за € 7 млн. Летом 2020 года «матрасники» выкупили форварда. Сумма трансфера составила € 56 млн. В минувшем сезоне 27-летний Мората принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с «Атлетико» действует до лета 2023 года.
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