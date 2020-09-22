«Ротору» присудили техническое поражение в матче с «Ростовом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о решении присудить «Ротору» техническое поражение в несостоявшемся матче 8-го тура с «Ростовом».
«Ротору» присуждено техническое поражение со счётом 0:3, «Ростову» – победа с тем же счётом», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Накануне, 21 сентября, было объявлено об отмене матча 1-го тура группового этапа Кубка России, в котором «Ротор» должен был сыграть со ставропольским «Динамо». Эта встреча стала для волгоградцев уже третьей подряд, которую пришлось отменить из-за вспышки коронавируса в клубе. Напомним, в стане «Ротора» было выявлено более 10 заражённых инфекцией. Впоследствии команда не сыграла с «Краснодаром», за что ей было присуждено техническое поражение, а также пропустила матч с «Ростовом».
- 22 сентября 2020
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