Сердар Азмун вызван в сборную Ирана на октябрьские товарищеские матчи

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун получил вызов в сборную Ирана, сообщает пресс-служба российского клуба.

Сборная Ирана проведёт два товарищеских матча с Узбекистаном (Ташкент, 8 октября) и Таджикистаном (Тегеран, 13 октября).

Азмун вызывается в сборную Ирана с 2014 года. Всего за национальную команду форвард провёл 50 матчей и забил 32 гола.

Азмун перешёл в «Зенит» в феврале 2019 года из казанского «Рубина». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 25-летний форвард принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), стал автором четырёх забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.