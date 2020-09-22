Сердар Азмун вызван в сборную Ирана на октябрьские товарищеские матчи
Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун получил вызов в сборную Ирана, сообщает пресс-служба российского клуба.
Сборная Ирана проведёт два товарищеских матча с Узбекистаном (Ташкент, 8 октября) и Таджикистаном (Тегеран, 13 октября).
Азмун вызывается в сборную Ирана с 2014 года. Всего за национальную команду форвард провёл 50 матчей и забил 32 гола.
Азмун перешёл в «Зенит» в феврале 2019 года из казанского «Рубина». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 25-летний форвард принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), стал автором четырёх забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
Семак: не стал бы говорить о каком-то спаде у Азмуна. Иногда он вытаскивает команду
- 22 сентября 2020
-
18:05
-
17:59
-
17:55
-
17:44
-
17:37
-
17:36
-
17:29
-
17:16
-
17:11
-
16:56
-
16:50
-
16:44
-
16:31
-
16:30
-
16:17
-
16:05
-
15:56
-
15:53
-
15:34
-
15:24
-
15:13
-
15:11
-
15:00
-
14:49
-
14:36
-
14:35
-
14:23
-
13:58
-
13:55
-
13:42
-
13:31
-
13:22
-
13:10
-
12:55
-
12:49
Партнерский контент