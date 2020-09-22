Валерий Газзаев: за два дня до финала Кубка УЕФА отвёл игроков ЦСКА в кабак

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о времяпрепровождении московской команды в преддверии финального матча Кубка УЕФА сезона-2004/2005 со «Спортингом» (3:1).



«Мы приехали в Лиссабон за неделю до матча. Уехали за город – берег океана, хороший отель, готовились спокойно, всё закрыто, журналистов нет. И я видел, что всё, команда готова, но все были напряжены. Игроки впервые попали в такой финал, до этого всегда смотрели его только по телевизору.



За два дня до матча сказал, чтобы нам нашли какой-нибудь хороший кабак. Повёл всю команду туда, налил всем по бокалу красного вина. Чуть-чуть расслабил их, кто-то глоток сделал, кто-то ещё что-то. Правда, Вагнер говорит: «Можно ещё стакан?» Я говорю: «Тебе – нельзя». Потом приехали – банька, подготовка, а всё остальное у нас был выходной день. За день до матча провели тренировку на 40-50 минут, и всё, дальше уже на стадион», — сказал Газзаев в интервью каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский» на YouTube.

Валерий Газзаев: никогда не думал, что стану тренером. Даже в мыслях этого не было