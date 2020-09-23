Тренер ПАОК: финал в противостоянии с «Краснодаром» остаётся открытым

Главный тренер греческого ПАОК Абель Феррейра прокомментировал поражение своей команды в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Краснодаром».
«Наши игроки продемонстрировали хорошую игру в качественном темпе. У нас была возможность одержать победу. Третья замена не была использована, так как, по нашему мнению, игроки на скамейке запасных смогут принести больше пользы в ответном матче. На наш взгляд, это не проигрыш, мы провели довольно неплохой матч. Конечно, важную роль сыграли детали и моменты, которые в итоге поменяли ход игры.
Мы знаем, что наш противник очень силён, сильна и тройка Кабелла-Классон-Вандерсон. «Краснодар» также хорошо играет в других комбинациях. Думаю, что с нашей стороны тактика на этот матч была выбрана верно. Мы продемонстрировали хорошую командную игру. Счёт нас вполне устраивает, мы ещё можем побороться за выход в следующий раунд. Надеюсь. Что в следующем матче нам удастся показать другие свои сильные стороны.
Мы считаем, что у нас было много удачных моментов. Хочется отдельно отметить игру нашего вратаря, который находится сейчас в отличной форме. Проигрыши случаются, мы разберём ошибки и сделаем выводы. Считаю, что вопрос о том, кто пройдёт дальше, ещё остаётся открытым.
Нам предстоит матч в греческой Суперлиге, все наши мысли теперь о подготовке к этому матчу. Однако мы должны грамотно распределить силы на этот матч и на ответный матч с «Краснодаром». Мы используем это время для того, чтобы продуктивно провести тренировочный процесс и показать хороший результат в ответном матче. Я настаиваю на том, что финал в этом противостоянии остаётся открытым. У нас есть огромное желание победить и пройти в следующий раунд», — передаёт слова Феррейры корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
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