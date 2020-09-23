Сафонов тащил пенальти и летал в штрафной. Лучшие фото с матча «Краснодар» — ПАОК

22 сентября в Краснодаре на одноимённом стадионе «Краснодар» одержал волевую победу на ПАОКом в первом матче раунда плей-офф Лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
На 7-й минуте главный арбитр встречи Клеман Турпен назначил пенальти в ворота «Краснодара», однако вратарь «быков» Матвей Сафонов сумел отразить удар.
Как и ПАОК, «Краснодар» ни разу в своей истории не выступал в групповом этапе Лиги чемпионов. В сезоне-2019/2020 «быки» сенсационно обыграли в третьем квалификационном раунде португальский «Порту», но уступили в раунде плей-офф греческому «Олимпиакосу».
Ответная встреча ПАОК и «Краснодара» пройдёт 30 сентября на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция).
Лучшие кадры с матча «Краснодар» — ПАОК — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.
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