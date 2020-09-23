«Урал» и Араторе расторгли контракт по взаимному согласию сторон

Полузащитник «Урала» Марко Араторе и клуб из Екатеринбурга расторгли контракт по взаимному согласию сторон. Теперь игрок является свободным агентом, сообщает пресс-служба команды.



Араторе перешёл в «Урал» из «Санкт-Галлена» в 2018 году за € 650 тыс. За клуб из Екатеринбурга 29-летний полузащитник провёл 26 матчей и отдал пять результативных передач. В сезоне-2020/2021 игрок вышел на поле два раза, но получил повреждение и перестал попадать в состав. Клуб принял решение о расторжении контракта с Араторе.



Соглашение полузащитника с «Уралом» было рассчитано до конца сезона-2020/2021. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Марко Араторе в € 1 млн.



В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Урал» набрал 10 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

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