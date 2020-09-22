«Урал» — судьям, работавшим на VAR в матче с «Зенитом»: хорошей учёбы
«Урал» на странице в «Твиттере» отреагировал на результаты анализа работы видеоарбитров и ассистентов видеоарбитров в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).
Напомним, в РФС признали ошибочным решение засчитать гол нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы на 4-й минуте. Система VAR ошибочно не определила офсайд в данном эпизоде.
«Теперь официально: гол Дзюбы в ворота Помазуна засчитывать было нельзя. Судьи, работавшие на VAR, проведут дополнительные тренировки. Хорошей учёбы», — говорится в сообщении пресс-службы екатеринбургского клуба.
«Урал», набрав в восьми турах 10 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» (17) возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги.
Президент «Урала» — о голе Дзюбы: вся страна видела офсайд, кроме судьи. Это предвзятость
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