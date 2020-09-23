Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Луис Суарес попрощался с игроками «Барселоны»

Луис Суарес попрощался с игроками «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес попрощался с партнёрами по команде, сообщает журналист Жерар Ромеро в «Твиттере».

Сегодня утром 33-летний уругвайский футболист прибыл на клубную базу, а некоторое время назад покинул её. В ближайшие несколько часов Луис должен расторгнуть контракт с сине-гранатовыми.

Ранее сообщалось, что Суарес продолжит карьеру в мадридском «Атлетико». Клубы уже согласовали все детали сделки, а сам игрок договорился с «матрасниками» об условиях контракта.

Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне 33-летний форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Луис вызывается в сборную Уругвая.

Экс-тренер Суареса: в «Барселоне» хотят свалить ответственность за всё плохое на Луиса
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020