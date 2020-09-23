Луис Суарес попрощался с игроками «Барселоны»
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес попрощался с партнёрами по команде, сообщает журналист Жерар Ромеро в «Твиттере».
Сегодня утром 33-летний уругвайский футболист прибыл на клубную базу, а некоторое время назад покинул её. В ближайшие несколько часов Луис должен расторгнуть контракт с сине-гранатовыми.
Ранее сообщалось, что Суарес продолжит карьеру в мадридском «Атлетико». Клубы уже согласовали все детали сделки, а сам игрок договорился с «матрасниками» об условиях контракта.
Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне 33-летний форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Луис вызывается в сборную Уругвая.
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