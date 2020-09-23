Орлов: судьи оказали «Зениту» медвежью услугу. В Москве сразу говорят, что все куплены

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о голе нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в матче 8-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:1).
«Засчитанный из офсайда гол — это медвежья услуга „Зениту“. Довольно легко забили мяч на 4-й минуте, красиво исполнили, Дзюба великолепно перевёл. VAR долго выстраивал линию, которая меня как телезрителя не убедила. Когда они начали смотреть по ногам Дзюбы и защитника, то линия как бы наехала на эти ноги. А на самом деле носки должны находиться перед линией, плюс корпус и голова Дзюбы явно впереди. Считаю, был офсайд, никуда не деться. Хотя мы всё равно будем подчиняться судьям.
Этот эпизод вызвал сумасшедшую реакцию, особенно у друзей из Москвы и тех, кто не болеет за „Зенит“. У них есть клише — сразу говорят, что все куплены, VAR тоже. А этот быстрый и лёгкий гол остановил желание зенитовцев бороться за победу. Не будь этого гола, они бы ещё больше насоздавали голевых моментов», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 23 сентября 2020
-
19:50
-
19:40
-
19:25
-
19:24
-
19:20
-
19:08
-
19:01
-
18:49
-
18:32
-
18:29
-
18:18
-
18:10
-
17:55
-
17:48
-
17:48
-
17:33
-
17:33
-
17:12
-
16:55
-
16:45
-
16:37
-
16:23
-
16:14
-
15:43
-
15:41
-
15:29
-
15:21
-
15:11
-
15:01
-
14:41
-
14:40
-
14:07
-
13:56
-
13:41
-
13:34